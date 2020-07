Omofobia: Zan, 'terminato esame in commissione, legge civiltà più vicina' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Alle due della scorsa notte, dopo ore e ore di ostruzionismo, la commissione Giustizia della Camera ha terminato l'esame degli emendamenti al ddl contro l'omotransfobia e la misoginia, approvando di fatto il testo. Testo che, è bene sottolinearlo, mantiene tutti i contenuti e tutta l'efficacia di quello unificato presentato alcune settimane fa, segnale di grande coesione della maggioranza attorno a questo provvedimento, nonostante le resistenze fortissime delle opposizioni". Lo afferma il relatore del testo Alessandro Zan, deputato del Pd. "Grazie alle colleghe e ai colleghi di maggioranza della commissione -aggiunge- che questa notte hanno difeso il testo in modo convinto e risoluto, e anche ad alcuni colleghi dell'opposizione per il contributo costruttivo. Lunedì 3 agosto il ... Leggi su liberoquotidiano

