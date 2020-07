Omofobia, il disegno di legge Zan avanza ma io sento di nuovo l’odore della dignità negata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Forse la comunità arcobaleno anagraficamente più giovane non ricorda. Forse quella più distratta ha già dimenticato. Parlo dei DiCo: uno dei primi atti di nascita del futuro Partito democratico. Provvedimento nato dalla mente di Rosy Bindi, in tandem con Barbara Pollastrini, Ds. Le due anime riformiste del paese, cattolicesimo sociale e socialdemocrazia, producevano uno sforzo di sintesi. Sintesi più vicina ad un’amputazione. Dei diritti e della dignità della comunità arcobaleno. Ora che la legge Zan è stata licenziata in Commissione Giustizia, sarà utile fare il punto sul pregresso. La tendenza a ridurre spazi di dignità è rimasta ben viva nel Pd. La recente mediazione sull’emendamento Costa è inscritta in quel Dna. I DiCo riuscivano nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia disegno Gli effetti della legge anti omofobia "Così quel ddl discrimina i gay" ilGiornale.it In piazza San Frediano la manifestazione a sostegno della legge contro l’omofobia

Love is right. Si chiama così la manifestazione che prenderà vita a Lucca, nel centro storico, per dare voce alle tante persone e ai tanti soggetti che chiedono al parlamento una rapida approvazione d ...

Comuni del Chianti e colline fiorentine uniti contro le discriminazioni di genere

Chianti e colline fiorentine, 27 luglio 2020 - Il Tavolo per le Politiche di Genere costituito dai Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta e San Casciano in Val di ...

