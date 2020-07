Ok del Senato a scostamento bilancio da 25 miliardi (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Via libera del Senato allo scostamento di bilancio. Con 170 voti favorevoli, 4 contrari e 133 astensioni, l’Assemblea ha infatti approvato la proposta di risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio di 25 miliardi, necessario al finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In seguito la stessa Assemblea ha approvato la proposta di risoluzione di maggioranza sul Programma nazionale di riforma 2020. Si tratta del terzo scostamento di bilancio quest’anno dopo che il Parlamento aveva già autorizzato, a marzo e ad aprile, due scostamenti di bilancio rispettivamente di 20 miliardi e di 55 ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : del Senato Scostamento di bilancio, via libera del Senato con 170 sì. La maggioranza apre sul Mes, ma senza citarlo Il Sole 24 ORE Sandra Lonardo lascia Forza Italia ed entra nel Gruppo Misto

"Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel Gruppo Misto”. Così la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, moglie ...

Senato: maggioranza 'perde' presidenza commissione Agricoltura, resta alla Lega

... nell'elezione del presidente della commissione Agricoltura del Senato. Secondo quanto riferito, e' stato confermato il presidente della Lega, Gianpaolo Vallardi. L'accordo di maggioranza aveva ...

