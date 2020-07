Oggi il voto sullo scostamento di bilancio, in bilico la posizione di Forza Italia e dell’opposizione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di Oggi CORONAVIRUS Italia ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.488 persone, provocando 35.123 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di Oggi, mercoledì 29 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.40 – Oggi il voto sullo scostamento di bilancio, in bilico la posizione di Forza Italia e dell’opposizione – Oggi il premier Giuseppe Conte sarà in Senato per chiedere il terzo scostamento di ... Leggi su tpi

TeresaBellanova : Ci aspettiamo che oggi i consiglieri regionali della #Puglia approvino finalmente la doppia preferenza di genere ne… - robycatt1 : @AlbertoBagnai Si avvicina più al voto degli italiani non a quello del parlamento di oggi. - Umile47772941 : @paola124291 Se non ci avessero usurpato il diritto di voto sicuramente oggi non sarebbe al governo né lei ne la Lamorgese. - maurosaggi : @meb oggi sarà il virus, poi la libertà di espressione e quella di voto. - MuredduGiovanni : RT @docflipperino1: Onestamente oggi faccio fatica a comprendere e sostenere @matteosalvinimi. Ci attaccano in regione. Giovedì il voto in… -