Oggi è il National Lipstick Day, la festa dei rossetti (in offerta speciale) (Di mercoledì 29 luglio 2020) rossetti, balsami e gloss labbra: le novità PE 2020 sfoglia la gallery Per tutte quelle donne che non escono di casa senza almeno un paio di rossetti nella borsa, o tra quelle che “un velo di rosso e ti svolta l’umore”, Oggi è la giornata perfetta: è il National Lipstick Day 2020. E gli sconti e le offerte speciali sui best seller e le nuance di tendenza non si contano. Una giornata di regali e offerte speciali L’appuntamento è di quelli da non lasciarsi sfuggire, per ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Oggi National BSB Test Donington con 18 piloti in 1 secondo! Corse di Moto Beatrix Potter: oggi nasceva la creatrice di Peter Rabbit

Beatrix Potter nacque nel 1866 nel podere recentemente ereditato dai genitori, situato nell’aperta campagna londinese. Lì, Beatrix trascorse la sua giovinezza, piuttosto isolata dagli altri bambini. S ...

Alta tensione tra Libano e Israele, scontri alla frontiera

TEL AVIV - Scontri armati si sono verificati oggi pomeriggio al confine tra Israele e Libano. Per poco più di un’ora si è registrata alta tensione e l’esercito ha istruito i residenti dell’Alta Galile ...

