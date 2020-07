Obiettivo Marte: domani parte Mars 2020, la prima missione della NASA dedicata alla ricerca di vita (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mentre sono già in viaggio verso Marte sia la sonda degli Emirati Arabi che quella della Cina, è in programma domani il lancio della nuova missione della NASA, Mars 2020. La missione porterà su Marte il quinto rover americano, Perseverance, e il primo drone elicottero Ingenuity, la prima macchina che tenterà di volare su Marte. Con un sofisticato pacchetto di strumenti scientifici, un braccio robotico, l’elicottero Ingenuity, 25 telecamere e i primi microfoni per registrare il suono sul Pianeta Rosso, la missione Mars 2020 della ... Leggi su meteoweb.eu

