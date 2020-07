Nunzia Catalfo, la Senatrice del Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nunzia Catalfo è una politica italiana, ovvero il ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Governo Conte II. Inoltre, Catalfo appartiene al Movimento 5 Stelle, in cui riceve l’ elezione nel 2013, e poi nel 2018. In seguito, Catalfo, nel 2014 sostituisce al Senato, Bruno Marton, e nel 2018 diviene Senatrice alle elezioni politiche. … Leggi su periodicodaily

fisco24_info : Pensioni, governo studia riforma dal 2022 : E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta abbozzata dalla m… - qui_finanza : Bonus 600 euro, proroga in arrivo per alcune categorie di lavoratori La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha ann… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'La mia idea ribelle del momento è il salario minimo, è necessario sia inserito nel nostro contesto perché non dobbiamo… - soranioutton : @VittorioDeSant7 - Nunzia Catalfo (CT) - G. Provenzano - San Cataldo (CL) - A. Bonafede - Mazzara del V. (TP) - T.… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'La mia idea ribelle del momento è il salario minimo, è necessario sia inserito nel nostro contesto perché non dobbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Catalfo Webinar sui Progetti utili alla collettività alla presenza del ministro Nunzia Catalfo Quotidiano di Sicilia Pensioni, molta carne al fuoco: dalla quattordicesima all'età del ritiro, novità in vista

Novità in vista sulle pensioni. Oggi è ripreso il confronto tra governo e sindacati per trovare un’intesa sulla riforma che dovrà sostituire Quota 100. Stando a quanto scrive l’AdnKronos, la ministra ...

Coop Sicilia, i dipendenti contro la cessione: “Rileviamo noi i supermercati”

Adesso la risposta arriva dal basso. Ma i sindacati sono scettici. Mentre i mille lavoratori Coop in Sicilia vivono un’estate da incubo, con l’ombra degli esuberi che si staglia sullo sfondo della ces ...

Novità in vista sulle pensioni. Oggi è ripreso il confronto tra governo e sindacati per trovare un’intesa sulla riforma che dovrà sostituire Quota 100. Stando a quanto scrive l’AdnKronos, la ministra ...Adesso la risposta arriva dal basso. Ma i sindacati sono scettici. Mentre i mille lavoratori Coop in Sicilia vivono un’estate da incubo, con l’ombra degli esuberi che si staglia sullo sfondo della ces ...