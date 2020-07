Nunzia Catalfo, la ministra pentastellata protagonista del reddito di cittadinanza (Di mercoledì 29 luglio 2020) La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, è nata a Catania il 29 luglio 1967. E’ senatrice dal 2013. Nunzia Catalfo nasce a Catania il 29 luglio 1967. Dopo essersi diplomata al Liceo scientifico si è specializzata come Orientatore e selezionatore del personale, Progettista e tutor di percorsi elearning e Stenotipista. Nel suo curriculum spiccano la formazione e la collaborazione con i centri per l’impiego e i servizi per l’impiego in generale. L’impegno politico e l’elezione al Senato Nel 2008 ha iniziato l’attivismo politico con il Movimento 5 Stelle. Esponente di punta della Sicilia, nel 2013 è stata eletta al Senato. Al ballottaggio per eleggere il nuovo Capogruppo M5S al Senato è battuta dal collega di ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Nunzia Catalfo, la ministra pentastellata protagonista del reddito di cittadinanza - zazoomblog : Nunzia Catalfo la Senatrice del Movimento 5 Stelle - #Nunzia #Catalfo #Senatrice #Movimento - fisco24_info : Pensioni, governo studia riforma dal 2022 : E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta abbozzata dalla m… - qui_finanza : Bonus 600 euro, proroga in arrivo per alcune categorie di lavoratori La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha ann… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'La mia idea ribelle del momento è il salario minimo, è necessario sia inserito nel nostro contesto perché non dobbiamo… -