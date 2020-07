Npl e Pil, impatto Covid ci sarà ma misure di contrasto hanno funzionato (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Sofferenze bancarie destinate a crescere per il coronavirus ma non fino ai picchi negativi del 2012, perché la situazione “rimarrà gestibile”, grazie anche alle misure straordinarie adottate finora. È quanto prevede l’Outlook di Abi e Cerved sui crediti deteriorati (Npl) delle imprese italiane. I tassi di deterioramento dei prestiti “tenderanno a crescere per effetto del Covid nel prossimo biennio, raggiungendo un livello intorno al 4% nel 2021, per poi calare nuovamente nel 2022″. Nonostante la crisi, però, “il fisiologico aumento della rischiosità, che interesserà tutte le classi dimensionali – specifica il report – rimarrà molto inferiore a quanto sperimentato in passato, sia nello scenario base sia in quello peggiorativo. I nuovi ... Leggi su quifinanza

