Non solo Boga: il Napoli lavora ad altri due esterni d'attacco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo l'arrivo di Osimhen, la nuova priorità sarà un esterno offensivo. Il primo nome sulla lista del ds Giuntoli è quello di Jeremie Boga, ma il Sassuolo spara alto, vuole 40 milioni. Leggi su tuttonapoli

stanzaselvaggia : Visto che si è sentito così privato dei suoi diritti e non ha rispettato più volte il lockdown, Bocelli avrebbe pot… - matteosalvinimi : A Bibbiano e dintorni portavano via i figli a mamme e papà perbene, a certi aguzzini indegni di essere definiti non… - VittorioSgarbi : L’emergenza democratica non riguarda solo le restrizioni alle libertà personali, ma anche una stampa di regime che… - LeokMerka05 : RT @Vatenerazzurro1: L'inter sta sondando vari profili,uno è Joao Felix ,in Premier due ed uno in Bundesliga. I nomi trattati fanno pensare… - latibulejoon : mi sento tantissimo sola e nessuno mi cerca vorrei solo sapere che a Roma farò tante amicizie e non mi senta più così -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Ventimiglia, Pinar Selek ospite alla rassegna culturale "Non solo spiaggia" a Grimaldi Superiore Riviera24 Empoli-Cosenza… il giorno dopo

Troppo brutti per essere veri. Probabilmente i tifosi azzurri, assistendo alla gara di ieri, avranno pensato di essere su “Scherzi a parte”. Oppure si saranno dati un pizzicotto, speranzosi che fosse ...

Heather alla Cuccarini: “L’Amore minaccia solo chi non lo capisce”

Heather Parisi non perdona. Soprattutto se si tratta di libertà, a suo parer violate, e soprattutto se di mezzo c’è la Cuccarini. In questo caso, l’ex showgirl, rimestando nel “torbido” mondo di Twit ...

Troppo brutti per essere veri. Probabilmente i tifosi azzurri, assistendo alla gara di ieri, avranno pensato di essere su “Scherzi a parte”. Oppure si saranno dati un pizzicotto, speranzosi che fosse ...Heather Parisi non perdona. Soprattutto se si tratta di libertà, a suo parer violate, e soprattutto se di mezzo c’è la Cuccarini. In questo caso, l’ex showgirl, rimestando nel “torbido” mondo di Twit ...