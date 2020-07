“Non piaccio a nessuno”, Trump si lamenta della sua impopolarità (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il presidente Trump si è lamentato della sua impopolarità rispetto a Fauci in merito alla gestione del coronavirus. Ha infatti asserito: “Non piaccio a nessuno”. “Non piaccio a nessuno” Durante il suo ultimo briefing sull’emergenza covid-19, Trump si è chiesto perché Anthony Fauci abbia un punteggio di approvazione più elevato del suo in merito alla … Leggi su periodicodaily

Goeland2112 : RT @post_allout71: Ok, ho questo insano bisogno di piacere a chi non piaccio. ????? come si fà?? Idee? Commenti? ?? - 66simona99 : RT @Enrc76: Quando a qualcuno non piaccio, cerco di piacergli ancora meno. Non amo lasciare le cose a metà. #29luglio #PensieroIndelebile #… - mewsportrait : unbothered king mew suppasit vi giuro nessuno regge il confronto con le sue risposte 'aho io sono così mica posso f… - carloarbini51 : RT @Marco_dreams: Trump parla di Fauci: 'È interessante, lavora per me, ma è più popolare di me, mentre io non piaccio a nessuno'. Forse… - Enrc76 : Quando a qualcuno non piaccio, cerco di piacergli ancora meno. Non amo lasciare le cose a metà. #29luglio #PensieroIndelebile #pensieri -

