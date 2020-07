"Non morì fuggendo". L'assoluzione di Martina, i giudici: "Nessuna prova dello stupro" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Martina non morì mentre scappava dal tentativo di stupro di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi assolti il 9 giugno dalla sentenza ribaltone della corte d'appello. La violenza ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Non morì Turismo, la prudenza non mandi in vacanza il Pil. Il commento di Mattia Mor (Italia Viva) Formiche.net Morì in cantiere, via al processo

Il 29 ottobre 2014 Gennaro Di Tofano, 55 anni di Falciano del Massico, provincia di Caserta, era stato tragicamente schiacciato durante le operazioni di scarico dei materiali che aveva appena consegna ...

Martina morì in hotel a Maiorca. "Non scappava da uno stupro"

Sono passati quasi nove anni. Ma la morte di Martina Rossi e il caso giudiziario a essa legato continuano a far discutere. Ieri è arrivata la motivazione della sentenza d'Appello che il 9 giugno scors ...

Sono passati quasi nove anni. Ma la morte di Martina Rossi e il caso giudiziario a essa legato continuano a far discutere. Ieri è arrivata la motivazione della sentenza d'Appello che il 9 giugno scors ...