Non c’è pace per Luca Lotti sul caso Consip. L’ex ministro e renzianissimo di ferro rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio insieme al generale Saltalamacchia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex ministro Luca Lotti e per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia per l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio in uno dei filoni della maxi-indagine sul caso Consip. La Procura aveva chiesto il non luogo a procedere. Come rivela l’Ansa, il gup Nicolò Marino ha fissato il processo al prossimo 13 ottobre. In quella data i giudici della ottava sezione collegiale, davanti ai quali si celebra il procedimento principale che vede Lotti e Saltalamacchia già imputati per favoreggiamento insieme ad altri, dovranno unificare i processi. Per l’accusa ... Leggi su lanotiziagiornale

