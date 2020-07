Nolano, spuntano lettere e video del sindaco con l’amante. E la moglie tradita… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – E’ arrivata un’estate caldissima (rovente) nel Nolano. E non solo per la temperatura che oggi fa registrare il picco. Ma per uno scandalo dove si intrecciano interessi politici, familiari e sentimentali. L’amante (molto focosa) di un rampante sindaco dell’area nolana si sarebbe vendicata con la più classica delle armi: spedire alla moglie tradita del primo cittadino video e lettere d’amore della relazione extraconiugale. Apriti cielo: la moglie avrebbe fatto una scenata di gelosia negli uffici del Comune, lavando i panni sporchi in piazza. Dell’amante (una consigliera comunale) da giorni non si hanno più notizie: cellulare spento e fb cancellato. Il sindaco pare sia ... Leggi su anteprima24

