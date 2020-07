‘Noi Campani’ a fianco della Lonardo: “Scelta sofferta ma obbligata” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La scelta della senatrice Lonardo è sicuramente una scelta travagliata e difficile, ma obbligata per gli attacchi continui della Lega nei confronti dell’on. Mastella e della nostra parte politica. Purtroppo da quando Salvini mesi fa ha iniziato a contestare Mastella nessuna voce si è levata da parte di Forza Italia a sua difesa e di quello che rappresenta per storia politica, tradizione, cultura e territorio”. Così in una nota stampa Molly Chiusolo e Domenico Parisi, rispettivamente segretario e presidente provinciali di “Noi Campani”. il movimento politico fondato da Clemente Mastella. “Chiaramente – proseguono – è una scelta che sosteniamo perché siamo convinti che l’azione territoriale ... Leggi su anteprima24

