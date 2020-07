No Borders Music Festival con Simone Cristicchi (11 agosto) e Mario Venuti (12 agosto) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo la bellissima partenza con i concerti di Luka Sulic e Brunori Sas, il No Borders Music Festival – grazie alla collaborazione e al supporto del Comune di Tarvisio – ha deciso di riportare la Musica anche a Tarvisio in Piazza Unità (sede storica del Festival) e annuncia due nuovi protagonisti, voci storica della Musica italiana, che chiuderanno ufficialmente la 25esima edizione storica del Festival senza confini: Simone Cristicchi l’11 agosto e Mario Venuti il 12 agosto. I biglietti per le due nuove date (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno in ... Leggi su udine20

