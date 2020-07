“Negazionisti” del virus? Siamo alla psicopolizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) 00:00 Il governo si blinda fino a ottobre con i 157 parlamentari che hanno votato lo stato di emergenza. 03:40 Nel frattempo der Komissar Arcuri è riuscito a fare un inutile bando per i banchi con le rotelle che, come ci spiega Capone sul Foglio, ha deciso poi di modificare… 05:20 Il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà, a proposito del convegno sul Covid tenutosi al Senato e al quale ho partecipato anche io e per il quale Siamo stati definiti negazionisti, si permette di dire che “è stata una follia, dobbiamo ricordare i morti...” Siamo alla psicopolizia. 10:10 Intanto Il Messaggero si occupa della questione lombarda e del governatore Fontana indagato tralasciando di parlare di Zingaretti e dello scandalo mascherine da 13 milioni di euro. 11:50 ... Leggi su nicolaporro

Giorgiolaporta : Mentre quelli che definite #negazionisti gestivano la bomba del #COVID19 nel nord Italia, qualche scienziato del… - petergomezblog : Negazionisti del Covid a convegno in Senato, il presidente del comitato delle vittime di Bergamo: “Ulteriore sfregi… - NicolaPorro : Il video del mio intervento al tanto discusso convegno del #Senato. Non siamo #negazionisti del virus. Siamo person… - Parliamotutto : RT @DiegoFusaro: Il virus esiste ed è, al contempo, usato come base di una nuova razionalità politica autoritaria, che trasforma lo stato d… - pepe_ita : ?? [Zuppa di Porro] 'Negazionisti' del virus? Siamo alla psicopolizia (29 lug 2020) -

