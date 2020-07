Negazionisti Covid, l’affondo del sindaco di Codogno: “Sono folli” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il sindaco leghista di Codogno non entra in polemica con il leader del suo partito Salvini e avverte. “Bisogna avere attenzione senza psicosi, chi nega venga nel nostro cimitero a vedere i morti” “I Negazionisti del coronaviru mi fanno venire l’ulcera, come i deputati che si sono astenuti sulla Giornata nazionale in memoria delle vittime, … L'articolo Negazionisti Covid, l’affondo del sindaco di Codogno: “Sono folli” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

petergomezblog : Negazionisti del Covid a convegno in Senato, il presidente del comitato delle vittime di Bergamo: “Ulteriore sfregi… - Corriere : Galli e i «negazionisti»: «Al convegno frasi pericolose, nessuno titolato a parlare» - Corriere : Il sindaco leghista di Codogno: «Negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero» - feodi1 : Il sindaco leghista di Codogno: «Negazionisti del Covid? Vengano a vedere il nostro cimitero» - Stupormundi66 : Nego il mio consenso a intubare e a curare chi nega il suo consenso per il prolungamento dell'emergenza #covid (che… -