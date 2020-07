Negare sempre e comunque: la strategia perdente di Salvini. Dai 49 milioni spariti della Lega al Covid che non esiste: la credibilità del Capitano ormai è in caduta libera (Di mercoledì 29 luglio 2020) Matteo Salvini ha uno stigma, cioè un marchio di fabbrica, che lo identifica irrimediabilmente anche sotto le mentite spoglie giovanili dei “comunisti padani” di cui fu leader: fa parte della destra mondiale negazionista in massimo grado. Quella del negazionismo è anzi una caratteristica non adeguatamente analizzata nei trattati di sociologia politica e invece lo dovrebbe essere perché è una sorta di filo d’Arianna, un detector, che ci porta ad identificare senza alcun dubbio l’appartenenza politica del soggetto. Donald Trump nega il virus, Jair Bolsonaro pure e così tutti i leader conservatori. Perché lo fanno? SOLITO COMPLOTTO. Probabilmente questa curiosa caratteristica ha a che fare con un mal interpretato senso della libertà che è declinata ... Leggi su lanotiziagiornale

