Nba, chi sarà l'Mvp? Ecco per chi ha votato la Gazzetta

ROMA. – La Nba riparte. Dopo oltre quattro mesi di stop causa pandemia, il grande basket americano si ritrova nella cosiddetta “bolla” del Disney World a Orlando, Florida, per riprendere il campionato ...

Nba a Disney World: i giganti nella bolla

Nonostante il virus continui a falcidiare gli Stati Uniti domani notte riparte il massimo campionato cestistico del mondo. Si gioca nel complesso del parco divertimenti blindato e a porte chiuse ...

