Natalia Estrada fiocco azzurro a 47 anni: la gioia dell’ex showgirl (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta: la figlia Natalia Mastrota ha dato alla luce il piccolo Sacha. Natalia Estrada splendida nonna a 47 anni Giorgio Mastrota e Natalia Estrada coppia ormai storica e inossidabile della televisione fine anni ’90, sono diventati nonni per la seconda volta. L’ex conduttore, attuale … L'articolo Natalia Estrada fiocco azzurro a 47 anni: la gioia dell’ex showgirl proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ClarabellaBest : Leggi 'Natalia Estrada e Giorgio Mastrota nonni bis: è nato Sacha' su Mediaset Play - TonyLew52432262 : Ora fara' televendite di materassi antidecupido! - Iusername70 : RT @ilBarby: Stanotte mi rigiravo sul letto pensando i capezzoloni di Natalia Estrada - ilBarby : Stanotte mi rigiravo sul letto pensando i capezzoloni di Natalia Estrada - clikservernet : Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis, la foto della nipotina su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Estrada

DiLei Vip

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...La figlia dell'ex coppia, Natalia Mastrota, ha dato alla luce il secondo figlio: dppo Marlo è nato Sacha. E la sua prima foto è con il famoso "pollicione" del nonno Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ...