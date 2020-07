Naspi, dopo quanti giorni di lavoro scatta il diritto? (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, che perdono per cause esterne alla propria volontà l’occupazione. Non è sufficiente, però, essere licenziati o giungere alla scadenza del contratto a termine per poter richiedere l’indennità, visto che bisogna soddisfare anche dei requisiti contributivi ben precisi. Naspi e diritto Una lettrice, per chiarirsi le idee, scrive per chiedere: Salve se sono da sempre inoccupati e mi chiamano a lavorare in una scuola paritaria.. dopo quanti giorni di servizio è già previsto che io chieda la Naspi se il contratto scade? Per avere diritto ... Leggi su notizieora

