Nasce ResQ, il progetto di una nave italiana di soccorso nel Mediterraneo. L’ex pm Colombo: “Salvare sempre chi rischia di annegare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una “nave della società civile“, tutta italiana e finanziata con il crowfunding, per il soccorso nel Mediterraneo e per “dire basta allo stillicidio di vite umane”, anche di “coloro che vengono riportati nei lager libici”. Questo l’obiettivo di ResQ-People Saving People, l’associazione presentata a Milano, che intende entro il 2021 andare in mezzo al mare con una propria imbarcazione. Perché, rivendica l’ex pm del pool di Mani Pulite e presidente onorario della stessa associazione, Gherardo Colombo, “chi rischia di annegare e morire in mare va sempre salvato”. Un obiettivo che, sottolinea, risponde ai dettami della Costituzione: “Anche per questo quando si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

