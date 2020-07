Nasce l’associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è costituita ufficialmente la AFVPS, l’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti Sanniti. L’associazione Nasce come risposta al momento terribile del lockdown che ha avuto effetti devastanti sul tessuto produttivo del paese e delle PMI. Il flash mob dello scorso 21 luglio all’Arco di Traiano è stato un momento di profonda e collettiva riflessione sul ruolo della professione e sui modi per ridarle la dignità che merita. L’associazione quindi ha deciso di fare un passo avanti unendosi alla associazione nazionale (AFVP Italia) e dare il suo contributo in termini di energie, proposte, idee ed iniziative. AFVP rappresenta solo in Campania mezzo migliaio di Professionisti del settore foto e video, e ... Leggi su anteprima24

