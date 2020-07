Nasce la ong ResQ per il soccorso nel Mediterraneo. Presidente l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo: «Chi rischia di annegare va sempre salvato» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Salirà a bordo? «Non saprei, rischio di essere di impiccio». Si schermisce con un sorriso Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite e ora anche Presidente onorario di ResQ – People Saving People, nuova ong tutta italiana che «intende sostenere e realizzare e attività sul soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà in mare». C’era bisogno di una nuova ong? «Continua ad annegare gente in mare o no?», risponde secco Colombo. «Mi sono chiesto: ma se io stessi annegando, mi piacerebbe che qualcuno venga a salvarmi? Ecco, se interessa a me non annegare, interessa a chiunque». Che è poi, in fondo, l’adagio ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Nasce ong Nasce la ong ResQ per il soccorso nel Mediterraneo. Presidente l’ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo: «Chi rischia di annegare va sempre salvato» Open Con una maratona delle voci nasce la rete ecosolidale

Sarà una rete «ecologista, femminista di sinistra» e «innovativa» giurano in molti e molte, un’affermazione ma anche una raccomandazione. Il nome non c’è ancora, i lavori sono in corso. Ma i nodi prin ...

629 – Uomini in gabbia: a Procida in scena l'epopea moderna dei rifugiati

Promosso da LESS Cooperativa Sociale con il patrocinio del Comune di Procida e del Comune di Monte di Procida, il 5 agosto andrà in scena a Palazzo d'Avalos di Procida "629 – Uomini in gabbia", un pro ...

Sarà una rete «ecologista, femminista di sinistra» e «innovativa» giurano in molti e molte, un’affermazione ma anche una raccomandazione. Il nome non c’è ancora, i lavori sono in corso. Ma i nodi prin ...Promosso da LESS Cooperativa Sociale con il patrocinio del Comune di Procida e del Comune di Monte di Procida, il 5 agosto andrà in scena a Palazzo d'Avalos di Procida "629 – Uomini in gabbia", un pro ...