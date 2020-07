Nasce colosso bancario: “Motivo d’orgoglio per il nostro Paese, spinge il Made in Italy” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La nascita di un colosso bancario, al terzo posto nel continente, è un motivo di orgoglio per l’Italia e una ricchezza per il Sistema Paese poiché consentirà alle nostre imprese di cogliere meglio le nuove opportunità che vengono dall’Europa”: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’esprimere soddisfazione per il successo dell’operazione di acquisizione di Ubi Banca da parte del Gruppo Intesa-San Paolo. “Con l’emergenza Coronavirus la filiera dell’agroalimentare italiana – continua Prandini – deve crescere non solo per generare ricchezza, ma anche per garantire nella sicurezza nazionale la nostra indipendenza alimentare e la presenza di una grande banca aiuterà a sviluppare nuovi investimenti su ... Leggi su meteoweb.eu

