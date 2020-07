Napoli, Umberto Chiariello sentenzia: “Arkadiusz Milik è un palo della luce” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Umberto Chiariello non le ha mandate a dire nel suo editoriale su Canale 21 dopo Inter-Napoli. “Il Napoli non ha motivazioni e la testa è a Barcellona. Ma il finale di stagione è tutt’altro che soddisfacente. Ci sono cose ricorrenti e non possiamo tacere: il Napoli prende sempre gol e nei secondi tempi crolla. Con l’Inter dopo il 45′ non ha fatto un solo tiro in porta. Sul primo gol Mario Rui poteva evitare il sombrero, c’è stata mancanza di concentrazione. Dopo il Napoli ha giocato, creato e sciupato palle gol”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

ilnapolionline : Umberto Chiariello: “Al di là del risultato finale. il Napoli non può uscire con le ossa rotte contro Lazio e Barc… -