Napoli su Boga, risponde Carnevali: “Ma 40 milioni sono troppo pochi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Qual è la reale valutazione di Jeremie Boga? Sicuramente sopra i 40 milioni. A ribadirlo è l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali che, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha risposto in maniera secca riguardo l’interesse del Napoli sull’esterno neroverde: “Un’offerta da 40 milioni dal Napoli? sono troppo pochi“. Per strappare il talento ex Chelsea, dunque, tutte le società sono state avvisate. Leggi su sportface

