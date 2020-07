Naomi Osaka in stile “Super Mario Bros” (FOTO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Naomi Osaka continua a mostrare i suoi outift con un certo stile e dal giardino di casa oggi ha svelato una maglietta a tema Super Mario Bros che ha subito scatenato i commenti dei suoi followers che hanno apprezzato il richiamo. And that’s on super Mario bros 🎮. pic.twitter.com/atBWlPZ2fv — NaomiOsaka大坂なおみ (@NaomiOsaka) July 29, 2020 Leggi su sportface

Tennis_Ita : Naomi Osaka risponde alle critiche dopo la foto in costume - TennisWorldit : Naomi Osaka in costume attacca: 'Nessuno deve dirmi cosa indossare' - SalvatoreSodan1 : RT @Tennis_Ita: Naomi Osaka, scatti in bikini su Instagram - Tennis_Ita : Naomi Osaka, scatti in bikini su Instagram - sportface2016 : #Tennis, Naomi #Osaka sbotta dopo le critiche ricevute per alcune foto postate sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Osaka Naomi Osaka risponde alle critiche dopo la foto in costume TennisItaliano.it Cincinnati, l’entry list fa ben sperare per gli Us Open

A pochi giorni dall’inizio delle qualificazioni di Cincinnati, la ripresa del tennis maschile a livello di competizioni ufficiali non sembra più un miraggio così lontano. Dopo i vari rumors e ipotesi ...

Entry list femminile di Cincinnati: assenti Barty, Halep, Osaka e Andreescu

1 Ashleigh Barty e la n. 2 Simona Halep. Ma non sono presenti all’appello neanche Bianca Andreescu, Naomi Osaka ed Elina Svitolina. L’attuale regina del ranking aveva espresso i suoi dubbi sulla ...

A pochi giorni dall’inizio delle qualificazioni di Cincinnati, la ripresa del tennis maschile a livello di competizioni ufficiali non sembra più un miraggio così lontano. Dopo i vari rumors e ipotesi ...1 Ashleigh Barty e la n. 2 Simona Halep. Ma non sono presenti all’appello neanche Bianca Andreescu, Naomi Osaka ed Elina Svitolina. L’attuale regina del ranking aveva espresso i suoi dubbi sulla ...