Nancy Brilli strepitosa in bikini a 56 anni: la foto della sua vacanza a Ponza su Instagram (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che cos’è l’età, se non un numero? Il passare del tempo sembra semplicemente accarezzare alcune vip: tra queste c’è sicuramente Nancy Brilli che, a Ponza, ha sfoggiato un bikini che ne esalta la forma fisica perfetta, lasciando a bocca aperta i suoi fan. La serie di scatti, condivisi su Instagram, è davvero incantevole. L’attrice entra nelle acque cristalline di Ponza con un costume che sembra proprio modellato su di lei: la parte superiore, tenuta insieme grazie a dei deliziosi laccetti, è a forma di triangolo ed esalta non solo il décolleté ma anche le spalle e le braccia toniche. La parte inferiore, non eccessivamente sgambata, evidenzia il ventre piatto e mette in mostra le gambe allenate. ... Leggi su dilei

cheamarena : RT @SkyTG24: Nancy Brilli, una Venere in bikini sull'Isola di Ponza - SkyTG24 : Nancy Brilli, una Venere in bikini sull'Isola di Ponza - lakers751 : Nancy Brilli vacanze a Ponza - lakers751 : Nancy Brilli vacanze a Ponza - lakers751 : Nancy Brilli vacanze a Ponza -