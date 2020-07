MOVIOLA Sampdoria Milan: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Sampdoria Milan L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Sampdoria Milan LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sampdoria #Milan #LIVE: #sintesi - infoitsport : Juve-Sampdoria, MOVIOLA: rigore netto per la Juve contro una Samp in 10, tutti gli episodi - CalcioNews24 : Juve Sampdoria 2-0: cronaca e tabellino - clubdoria46 : La #moviola del #Club: quanti gialli ma mancano quelli a #Bonucci. E sul goal di #Ronaldo #JuventusSampdoria - BullaInterista : RT @sportface2016: VIDEO MOVIOLA #JuveSamp | #Bernardeschi gol, ma c'era fallo su #Tonelli? La ricostruzione -