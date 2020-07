Moviola CdS boccia Valeri: "C'era un rigore per il Napoli" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Voto 5 all'arbitro Valeri, pesano alcuni errori: ad esempio, c'era rigore per il Napoli. Non per il tocco di gomito di Candreva, col braccio attaccato al corpo, ma per l'intervento di Barella su Maksimovic. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Moviola CdS boccia Valeri: 'C'era un rigore per il Napoli' - fcin1908it : Moviola Inter-Napoli, CdS: 'Non benissimo Valeri, c'è un errore che ne offusca la serata' - - cn1926it : CdS – #InterNapoli, la moviola: manca un rigore ai partenopei. Errore di #Valeri - infoitsport : Moviola CdS - Regolare l'1-0 di Lukaku, Massa sbaglia sul giallo a Gagliardini - FcInterNewsit : Moviola CdS - Regolare l'1-0 di Lukaku, Massa sbaglia sul giallo a Gagliardini -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola CdS CdS – Inter-Napoli, la moviola: manca un rigore ai partenopei. Errore di Valeri CalcioNapoli1926.it Moviola CdS - Regolare l'1-0 di Lukaku, Massa sbaglia sul giallo a Gagliardini

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Genoa:. “Finora è andata bene, vediamo a fine partita. Poi ci aspetta anche l’Europa League, p ...

CDS – Il Napoli si consola dopo la sconfitta di Parma con Victor Osimhen

Voto 5 per i diversi errori commessi durante la partita. Il primo, secondo la moviola del quotidiano, è un “rigorino”, così come il secondo, quello concesso al Napoli. C’era il terzo, secondo il ...

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Genoa:. “Finora è andata bene, vediamo a fine partita. Poi ci aspetta anche l’Europa League, p ...Voto 5 per i diversi errori commessi durante la partita. Il primo, secondo la moviola del quotidiano, è un “rigorino”, così come il secondo, quello concesso al Napoli. C’era il terzo, secondo il ...