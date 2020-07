MotoGp, Marc Marquez sconfessa Puig: “il titolo ha sempre lo stesso valore, anche se un avversario si fa male” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alberto Puig da un lato e Marc Marquez dall’altro, ma non si tratta di una disputa bensì di una diversità di vedute, dopo le dichiarazioni del team manager della Honda rilasciate durante il GP di Andalusia. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl dirigente della HRC aveva sottolineato che, con il campione del mondo assente, chiunque vincerà il titolo non si sentirà soddisfatto, sapendo di non aver combattuto con il migliore. Parole sconfessate dallo stesso Marc Marquez, che ha espresso la sua opinione su questo tema: “se sei campione è perché hai fatto qualcosa meglio degli altri, il valore è lo stesso. Naturalmente, se sei uno dei contendenti, ti piace ... Leggi su sportfair

