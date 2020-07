Mortaruolo (Pd) incontra i lavoratori della Sirti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia – Sannio, Giancarlo Stefanucci. Oggetto dell’incontro la situazione di crisi del cantiere di Benevento e la conseguente necessità di evitare rischi di forte ridimensionamento dello stesso o peggio ancora la sua chiusura. La vertenza nasce dal fatto che la Sirti è oggetto di un complessivo Piano Sociale aziendale che prevede esuberi e utilizzo di ammortizzatori sociali. In un contesto, quello delle delle telecomunicazioni e della posa della fibra ottica che è in grossa espansione. Nel caso specifico dei lavoratori di Sirti ... Leggi su anteprima24

