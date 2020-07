Morlupo, vasto incendio: bruciano sterpaglie, paura per le abitazioni. Chiesto intervento aereo (Di mercoledì 29 luglio 2020) vasto incendio a Morlupo (Roma). Dalle ore 13.36 di oggi, la sala operativa del comando di Roma ha inviato presso il comune di Morlupo all’altezza di via della Valle, le squadre vvf di Montelibretti(5a), Campagnano(31a), l’autobotte di Nomentano(Ab6) e il Dos 2 per un grosso incendio di sterpaglie. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Morlupo, vasto incendio: bruciano sterpaglie, paura per le abitazioni. Chiesto intervento aereo -

Ultime Notizie dalla rete : Morlupo vasto Morlupo, vasto incendio: bruciano sterpaglie, paura per le abitazioni. Chiesto intervento aereo Il Corriere della Città