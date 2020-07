Montella, il maresciallo Sandro Martone è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontella (Av) – La stazione carabinieri di Montella ha un nuovo comandante. È il maresciallo Capo Sandro Martone: subentra al Luogotenente C.S. Stefano Nazzaro, transitato nella grande famiglia dei carabinieri in congedo. 41enne di origini irpine, inizia il suo percorso professionale da Carabiniere nel 2000 alla stazione di Palma di Montechiaro (AG). Nel 2002, vincitore di “concorso Marescialli”, ha frequentato il corso biennale (conseguendo la laurea in Operatore della Sicurezza e Controllo Sociale), al termine del quale ha prestato servizio nella Capitale. Trasferito nel 2006 alla stazione di Cetraro Marina ha ... Leggi su anteprima24

La Stazione Carabinieri di Montella ha un nuovo Comandante. È il Maresciallo Capo Sandro Martone: subentra al Luogotenente C.S. Stefano Nazzaro, transitato nella grande famiglia dei Carabinieri in con ...