Molmed verso delisting. Successo dell’OPA promossa da AGC (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Si chiude con Successo l’OPA promossa da AGC Biologics Italy su Molmed al prezzo di 0,518 euro. L’offerente ha annunciato che acquisterà anche le 31.367.475 azioni residue, pari al 6,768% del capitale sociale, e quindi le azioni della società nata dallo spin-off del San Raffaele si avvia al delisting da Piazza Affari. Il periodo concordato con Borsa Italiana per adempiere all’Obbligo di Acquisto va dal 31 agosto 2020 al 18 settembre 2020. Al termine del periodo di offerta, risultano portate in adesione 432.083.197 Azioni, pari a circa il 93,232% delle Azioni oggetto dell’Offerta e, dunque, al 93,232% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di quasi 224 milioni di euro. L’Offertente ha anche annunciato l‘avveramento della condizione MAC ... Leggi su quifinanza

