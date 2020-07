Milik: va bene la Juve, ma il bonifico ora è del Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milik vuole la Juve, ha scelto la Juve, ha un accordo totale con la Juve in attesa che venga raggiunto l’accordo tra i club e al momento siamo in stand-by. Tuttavia Milik dovrebbe capire che il bonifico ogni mese glielo versa il Napoli, non un altro club, e la prestazione in casa dell’Inter è stata davvero imbarazzante. Se fosse stata la partitella del giovedì, avrebbero dovuto sostituirlo dopo dieci minuti. E se questo dovesse essere il rendimento, forse (senza forse) Milik dovrebbe interrogarsi sul suo modo molto soft (eufemismo) di vivere il presente perché è proiettato nel futuro (che ha scelto). A quel punto Milik farebbe prima a restituire una parte del bonifico che riceve ... Leggi su alfredopedulla

