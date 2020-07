Milano: scippano smartphone alla fermata della Metro, arrestati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 lug. (Adnkronos) – La polizia di Milano ha arrestato due cittadini marocchini di 18 e 23 anni, irregolari sul territorio nazionale, per furto con strappo aggravato commesso ai danni di una giovane donna alla fermata della Metropolitana Stazione Centrale, a Milano. I due sono stati fermati poco dopo lo scippo, avvenuto ieri, verso le 9.30. La donna stava parlando al telefono con uno smartphone di ultima generazione, in attesa della linea verde: i due si sono posizionati alle sue spalle e approfittando della distrazione della donna, intenta a guardare il convoglio in arrivo, le hanno strappato il cellulare dalle mani fuggendo all’esterno della stazione.Gli ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Milano: scippano smartphone alla fermata della Metro, arrestati... - francesco_bigno : Furto, e irregolari... E adesso? Finirà con la solita pacca sulla spalla e un 'non fatelo più, ok?'??? #basta #stop… - jobwithinternet : RT @qn_giorno: #Milano, scippano cellulare a passeggera della metropolitana, due arresti / VIDEO - qn_giorno : #Milano, scippano cellulare a passeggera della metropolitana, due arresti / VIDEO - ilmetropolitan : #Milano, scippano #cellulare a passeggera della #metropolitana: due arresti della Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Milano scippano Milano, ladri in metro: con questa tecnica scippano il cellulare a una donna, le immagini MilanoToday.it Milano: scippano smartphone alla fermata della Metro, arrestati

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato due cittadini marocchini di 18 e 23 anni, irregolari sul territorio nazionale, per furto con strappo aggravato commesso ai danni di una ...

Scippano cellulare a passeggera della metropolitana, due arresti / VIDEO

Milano, 29 luglio 2020 - Scippano cellulare a passeggera della metropolitana: due arresti della Polizia. La vicenda risale a martedì mattina, verso le 9.30: dopo aver individuato la vittima, una ...

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato due cittadini marocchini di 18 e 23 anni, irregolari sul territorio nazionale, per furto con strappo aggravato commesso ai danni di una ...Milano, 29 luglio 2020 - Scippano cellulare a passeggera della metropolitana: due arresti della Polizia. La vicenda risale a martedì mattina, verso le 9.30: dopo aver individuato la vittima, una ...