Milano, furto del telefonino sotto le telecamere della metro, subito arrestati | VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini marocchini di 18 e 23 anni, irregolari sul territorio nazionale, per il furto con strappo aggravato commesso ai danni di una giovane donna alla fermata della metropolitana Stazione Centrale a Milano. In mattinata, verso le 9.30, dopo aver individuato la vittima, una giovane ragazza impegnata … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Milano, furto del telefonino sotto le telecamere della metro, subito arrestati VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Milano, furto del telefonino sotto le telecamere della metro, subito arrestati | VIDEO - - milanomagazine : Milano, tentato furto con scasso, arrestato dalla Polizia di Stato - - baffi_francesco : @LegaSalvini MILANO, una combriccola di LADRONI si è riunita al Pirellone. Stanno pianificando il prossimo furto. - Paoblog : L'affidamento ai servizi sociali non funziona, meglio i lavori forzati. 'il 32enne, che fino a ieri era affidato in… - milanomagazine : Milano, tentato furto con destrezza alla Centrale, arrestato dalla Polizia - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano furto

IL GIORNO

La buona notizia? Nel 2019 sono state rubate circa 10 mila auto in meno rispetto al 2018, per un totale di 95.403 unità (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora). Ora viene la cattiva: è calato drasticament ...AGLIÈ – Era stato scarcerato da appena 4 giorni per un furto all’interno di un centro commerciale, e non ha resistito tornando a rubare in un negozio. Sabato mattina si è recato in un negozio di ottic ...