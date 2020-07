Milano, cocaina nel cruscotto dell'auto: arrestato 37enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 luglio 2020 - Un 37enne di origini marocchine è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio . Verso le 17 gli agenti hanno controllato l' uomo che ... Leggi su ilgiorno

Milano, 29 luglio 2020 - Un 37enne di origini marocchine è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Verso le 17 gli agenti hanno controllato l' uomo che era ...

Milano, pusher tradito dal nervosismo e da un mazzo di chiavi: aveva quasi 8mila euro cash

Quando ha visto la polizia è subito diventato nervoso. Troppo, tanto da dare subito nell'occhio degli agenti impegnati a controllare i clienti di un bar. Alla fine ha pure mentito ed è stato incastrat ...

Milano, pusher tradito dal nervosismo e da un mazzo di chiavi: aveva quasi 8mila euro cash

Quando ha visto la polizia è subito diventato nervoso. Troppo, tanto da dare subito nell'occhio degli agenti impegnati a controllare i clienti di un bar. Alla fine ha pure mentito ed è stato incastrat ...