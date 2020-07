Milan Rodriguez, il giocatore rifiuta la Lokomotiv Mosca (Di mercoledì 29 luglio 2020) . Niente scambio con Aleksey Miranchuk, ma lo svizzero è in uscita Ricardo Rodriguez non andrà alla Lokomotiv Mosca. Il giocatore svizzero, infatti, non ha accettato la destinazione: i rossoneri – secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – pensavano di poter inserire il cartellino nella trattativa per arrivare a Aleksey Miranchuk. Il giocatore non accetterà scambi, ma vuole decidere personalmente la destinazione. Il calciatore è comunque in uscita, ma non rientrerà in eventuali operazioni che i rossoneri cercheranno di imbastire. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

