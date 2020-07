Milan, Massara: “Rinnovi Ibrahimovic e Donnarumma? Siamo fiduciosi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Le situazioni di Ibrahimovic e Donnarumma sono evidentemente diverse ma per entrambi vogliamo cercare di trovare una soluzione positiva per entrambi e per il Milan: Siamo comunque fiduciosi”. Così Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita dei rossoneri contro la Sampdoria. “Donnarumma è già legato a noi con un contratto, per Ibra ci sono tempi più stretti – ha sottolineato il dirigente a Sky Sport – Stiamo parlando con Raiola, vorremmo discutere serenamente anche lontano dai riflettori ma è difficile tenere all’oscuro i media. Ci sono tante questioni che verranno valutate insieme, Ibrahimovic ha voglia di proseguire in ... Leggi su sportface

