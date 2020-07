Milan, Massara apre al futuro rossonero di Ibrahimovic e Donnarumma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo una straordinaria ripresa di campionato, il Milan di Pioli pensa al futuro. Le vittorie e il modo in cui sono arrivate hanno convinto la società rossonera ad abbandonare la rischiosa pista Rangnick per confermare un allenatore benvoluto da tutto il gruppo. Maldini e Massara dovranno muoversi sul mercato per rinforzare una rosa che la prossima stagione vuole migliorare la sua classifica. I rossoneri nel frattempo potrebbero partire da due eccellenti conferme.PARLA Massaracaption id="attachment 391291" align="alignnone" width="300" Massara (Getty Images)/captionIntercettato dai microfoni di SkySport il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato così del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma: "Quando ci ... Leggi su itasportpress

