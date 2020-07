Milan, Ibrahimovic testimonial speciale: ora è più vicino al rinnovo (Di mercoledì 29 luglio 2020) MilanO - L'anteprima delle maglie che verranno utilizzate nella prossima stagione, come passaggio obbligato per decriptare il futuro di Ibrahimovic : c'era anche lo sguardo di Zlatan, nel ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - FBiasin : Secondo #Kicker il #Milan ha cambiato idea: niente #Rangnick, avanti con #Pioli. A quel punto cambierebbero anche… - 2003_manchester : RT @cumdivido: #Milan sitauzione rinnovi in fase avanzata. Pronto un quadriennale per #donnarumma e romagnoli, offerto un contratto di 1+1… - guidelg71 : RT @Simone93007877: @PBPcalcio Ce lo vedo il Monza a dare 4 milioni ad Ibrahimovic, si. State parlando da mesi delle richieste economiche… - sportli26181512 : #Milan, Ibrahimovic testimonial speciale: ora è più vicino al rinnovo: L'asso svedese ha posato con la nuova maglia… -

Il Milan, in vista della prossima stagione, potrebbe chiudere ben tre acquisti. Nella lista di Paolo Maldini c'è anche Lozano. Il Milan potrebbe mettere le mani su Lozano. L’attaccante messicano, seco ...Ieri il Milan ha presentato il nuovo kit per la prossima stagione e tra i testimonial del video c’era Zlatan Ibrahimovic. Semplice casualità o indizio di mercato? Come ricorda La Gazzetta dello Sport, ...