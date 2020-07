Milan, Ibrahimovic: “Sono come Benjamin Button, ho ancora tanta voglia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic continua a segnare con grande continuità nonostante l'età non sia più quella di una volta.L'attaccante svedese ha realizzato una doppietta nella sfida vinta dal Milan per 4-1 in casa della Sampdoria, prestazione da incrociare per Zlatan autore anche di un assist. Il calciatore scandinavo, nel corso del post di Marassi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che posso continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco ma mi sto solo riscaldando. Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando arriva l’occasione si ammazza la situazione col gol, l’ho detto appena arrivato. So che in Serie A tante occasioni non arrivano, ... Leggi su mediagol

