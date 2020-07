Milan-Ibrahimovic, lo svedese è pronto ad abbassare le richieste economiche pur di rinnovare il suo contratto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Con il passare dei giorni in casa Milan si fa mano a mano sempre più concreta l'ipotesi di rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. A riportare la notizia è il Corriere della Sera il quale fa il punto della trattativa tra i rossoneri e il centravanti svedese. Ormai non ci sono più dubbi sulla volontà del giocatore di rimanere ancora in rossonero ma affinché ciò avvenga è fondamentale che le parti trovino un accordo per il suddetto rinnovo: pur di restare al Milan il fuoriclasse scandivano sarebbe... Leggi su 90min

DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - FBiasin : Secondo #Kicker il #Milan ha cambiato idea: niente #Rangnick, avanti con #Pioli. A quel punto cambierebbero anche… - Gazzetta_it : Rovesciate, tacchi, calci rotanti: #Ibrahimovic contro #Quagliarella sembra un film di #BruceLee #SampMilan - news24_napoli : Milan-Ibrahimovic, lo svedese è pronto ad abbassare le richieste economiche… - news24_napoli : Rinnovo Ibrahimovic, l’offerta del Milan e la domanda di Raiola -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic Milan, non solo Ibra: Maldini incontra Gazidis, rimane anche lui La Gazzetta dello Sport Sampdoria-Milan, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla fest ...

Inter e Atalanta vincono e puntano al secondo posto: oggi la Lazio

Sempre più accesa la battaglia per la conquista della medaglia d’argento in serie A alle spalle della Juve: l’Inter liquida il Napoli e l’Atalanta rimonta a Parma – Oggi tocca alla Lazio che affronta ...

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla fest ...Sempre più accesa la battaglia per la conquista della medaglia d’argento in serie A alle spalle della Juve: l’Inter liquida il Napoli e l’Atalanta rimonta a Parma – Oggi tocca alla Lazio che affronta ...