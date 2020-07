Milan, Ibrahimovic: “Dicono che sono vecchio, ma mi sto solo riscaldando” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Milan TV, in occasione del post-partita di Sampdoria-Milan, sfida valida per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020 e vinta dai rossoneri per 1-4. La doppietta dello svedese ha dimostrato pienamente il suo strapotere fisico, seppur sia un classe ’81, sorprendendo tifosi e avversari: grande personalità e talento da vendere. Di seguito le dichiarazioni di Ibrahimovic, polemiche e ricche di consapevolezza dei propri mezzi: “Mi dicono che sono vecchio e mi stanco ma mi sto solo riscaldando Come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio. La squadra crede tanto in Pioli e lo rispetto, aspetta solo di vedere la squadra che si deve ... Leggi su sportface

