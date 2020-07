Milan a tutto Ibra: “Sono come Benjamin Button. Pioli? Ha fatto un grande lavoro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nella vittoria del Milan in casa della Sampdoria c'è ancora lo zampino di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha segnato due gol e poi ha firmato l'assist per la rete di Calhanoglu. Un'altra prestazione da leader del 39enne che non ne vuole sapere di smettere. Nel post partita l'ex Juve ha parlato proprio della sua condizione fisica.IbraHIMOVIC: "MI STO SOLO RISCALDANDO"caption id="attachment 999045" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Quando fai gol è sempre positivo, così aiuto la squadra. Speriamo che posso continuare così, ho forza di fare gol. Mi dicono che sono vecchio e mi stanco ma mi sto solo riscaldando. Secondo me tutti hanno un’altra mentalità davanti la porta, più concreta e aggressiva. Quando ... Leggi su itasportpress

MCriscitiello : Prima scelta intelligente di Gazidis, alla guida del Milan. I tedeschi restano in Germania. Cambiare tutto, per l’e… - rimaneilmilan : #Pioli: 'Ibra qui è molto felice!' Noi e tutto il Milan siamo contenti di averlo. What else? @acmlian @MinoRaiola @Ibra_official - Dott_Vanessa94 : Incredibile come gli vada tutto bene alla banda bassotti della capitale dai rigori regalati a allenatori avversari… - Sicilianodoc7 : RT @CurvaStone21km: DOPO 9 ANNI ADESSO VE SVEJATE.... NOI NN DI CERTO MA SE INTER NAPULE' AS O IL MILAN IN NOVE ANNI NN HANNO MAI VINTO....… - ItaSportPress : Milan a tutto Ibra: 'Sono come Benjamin Button. Pioli? Ha fatto un grande lavoro' - -