Migranti: sbarco nella spiaggia di Montalbano, fuggi fuggi dei bagnanti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - sbarco sulla spiaggia del commissario Montalbano mentre i turisti fanno il bagno a mare. E' accaduto questa mattina quando una piccola imbarcazione con a bordo una quarantina di Migranti tunisini ha raggiunto la spiaggia e gli extracomunitari sono scesi per raggiungere di corsa la battigia. A quel punto è iniziato il fuggi fuggi dalla spiaggia dei bagnanti. Qualcuno ha anche immortalato lo sbarco. Lo sbarco di Migranti è avvenuto nella frazione di Casuzze. Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì si dice "preoccupato". I Migranti sono stati tutti fermati e identificati. Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : IN QUESTA ITALIA AL CONTRARIO DOMANI MATTEO SALVINI RISCHIA IL SECONDO PROCESSO (GRAZIE A PD E 5 STELLE) PER AVER D… - MSF_ITALIA : Ieri sera 3 migranti sono stati uccisi e 2 feriti in un sito di sbarco a #Khoms dopo essere stati intercettati in m… - petergomezblog : Migranti, la denuncia dell’Oim: “Guarda costiera libica ha sparato durante sbarco di rimpatrio: 2 morti e 5 feriti” - RadioRadicale : Giovedì il voto in Senato sul caso #OpenArms-#Salvini, quando 160 migranti furono costretti ad attendere in nave pe… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Ragusa, sbarco di migranti in spiaggia: Una quarantina di migranti sono sbarcati questa mattina tra Casuzze e Caucana, ne… -